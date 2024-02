Marina Massironi: «Aldo, Giovanni e Giacomo? Non mi sono mai pentita di aver lasciato il Trio e mio marito. Vivo in un paesino, ma sono stanca delle tournée »

I primi spettacoli di Marina Massironi? Alla fermata dell'autobus, all'uscita dal Liceo. Si divertiva a far ridere le sue compagne di scuola. E ci riusciva. «Erano gli anni delle radio libere e un tappezziere, che lavorava a San Vittore Olona, un paesino vicino a Legnano, la “metropoli” dove sono nata e dove vivevo, aveva aperto un’emittente privata. Andavo lì quasi tutti i giorni e davo sfogo alle mie bizzarre invenzioni di comici personaggi...». Al Corriere della Sera racconta come quelle esperienze sia state la sua gavetta. «Sì, ma la mia vera passione era il teatro drammatico, non comico. Infatti, in seguito, mi sono iscritta alla scuola direcitazione creata dalla compagnia degli Atecnici a Busto Arsizio, dove ho iniziato a recitare di tutto, dal teatro ragazzi a Pirandello».