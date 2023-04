Giacomo Poretti in Carnia da “solista” saluta i fans e loda il Fvg: «Luogo meraviglioso»

LAUCO - Giacomo Poretti del famoso trio "Aldo Giovanni e Giacomo" ha fatto tappa in Friuli, a Lauco, per portare il suo spettacolo Funeral Home. «Pubblico fantastico, paesaggio incredibile» ha detto l'attore nel video postato sul suo profilo Tik Tok insieme alla moglie e collega Daniela Cristofori. «Un freddo che mi si stanno gelando tutti i marr...» scherza l'attore, che coglie l'occasione per salutare gli amici del Friuli Venezia Giulia: «Venite in Carnia, è un posto meraviglioso».

