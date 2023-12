Mar Rosso, trappola per l'Occidente: i ribelli dello Yemen attaccano le navi, gli Usa studiano l’intervento militare

Può essere un nuovo fronte di guerra e le conseguenze di ciò che accade in questi giorni nelle acque del Mar Rosso si ripercuoteranno presto sui commerci mondiali. Ed è per questo che gli attacchi dei ribelli Houthi contro le navi che solcano le acque del Mar Rosso e del Golfo di Aden hanno messo in allarme sia Israele e le potenze occidentali ma anche le maggiori compagnie di navigazione. Maersk, Hapag-Lloyd, Cma Cgm e Msc, infatti, hanno dato istruzione alle loro portacontainer di non passare lo stretto di Bab al-Mandeb, che è la porta d’accesso al Mar Rosso. E in pochi giorni diverse unità militari in navigazione in quelle acque hanno intercettato droni e missili lanciati dallo Yemen contro i mercantili o contro la città israeliana di Elat.

