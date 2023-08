MONTEGROTTO (PADOVA) - Hanno preso il via i lavori di costruzione della casa di riposo che prenderà il posto dell'hotel Rio d'Oro di via Mingoni, dismesso da oltre un quindicennio e demolito lo scorso settembre. È un corposo intervento che, oltre alla rsa la prima nella zona termale prevede anche la nascita di un centro medico polifunzionale servito da un parcheggio. L'intervento verrà eseguito per conto di Numeria S.g.r.e. Spa.