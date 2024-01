Kate operata, come sta: la degenza in clinica, dal maggiordomo in camera al doppio menu

Kate Middleton è stata operata all'addome ma le vere cause per cui sia stata costretta a un intervento chirurgico non sono ancora state svelate. In questi giorni, sono circolate molte ipotesi e indiscrezioni sui possibili motivi per cui la futura regina d'Inghilterra è stata ricoverata ma, da Buckingham Palace, non hanno fatto sapere nulla, solamente, che l'operazione è andata a buon fine e che, ora, Kate dovrà riposarsi per recuperare appieno le sue forze. Infatti, i suoi impegni reali sono stati sospesi fino a Pasqua.

Nel frattempo, la Duchessa rimarrà all'interno della London Clinic per almeno 10 giorni ma la sua degenza sarà quella di una vera e propria principessa e i motivi sono presto detti.