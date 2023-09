PADOVA - Da domenica 1 ottobre tornano in tutto il comune di Padova le misure per contenere l'inquinamento, che si traducono nelle ormai consuete limitazioni alla circolazione stradale, agli impianti di riscaldamento e alle combustioni all'aperto. Un pacchetto di misure previste dall'accordo di Bacino padano, che interessa in primis Padova e i comuni limitrofi parte dell'Agglomerato Padova, a cui i padovani sono già abituati. Il meccanismo è infatti ormai rodato.