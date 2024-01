PADOVA - Un infortunio grave su due nel 2023 si poteva evitare, anche perché le dinamiche sono quasi sempre le medesime: cadute dall’alto, ribaltamento dei trattori, scavi non protetti. Il numero complessivo è in aumento nel 2022 rispetto al 2021, 6.965 invece di 5.835, ma se rapportato al numero dei dipendenti risulta diminuito in quanto il sistema produttivo è diventato più popolato, mentre le malattie professionali sono in lieve flessione, a parte i mesoteliomi causati dall’esposizione all’amianto. Comunque entrambi rappresentano un problema a cui dedicare massima attenzione. Infine il 70% delle aziende risulta rispettare le normative: fuorilegge, quindi, è una su tre. Ieri mattina nella sede di via Scrovegni, infatti, è stato fatto un bilancio sull’attività dello Spisal negli ultimi anni e a delineare il quadro sono stati il dg Paolo Fortuna; Rosana Bizzotto, direttore appunto del Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro; Aldo Mariotto e Luca Sbrogiò, rispettivamente direttore sanitario e numero uno del Dipartimento prevenzione dell’Ulss 6 Euganea.