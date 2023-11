Ilary Blasi, la nuova vita dopo Totti: festeggia un anno d'amore a New York con Bastian. Ma qualcuno spiffera: «Pensa ancora a lui»

Ilary Blasi e Bastian Muller hanno festeggiato un anno di amore insieme. E si sono regalati un viaggio a New York, "dove tutto è cominciato", come hanno scritto i diretti interessati su un post Instagram. Loro due da soli, senza figli, senza distrazioni. Come paparazzato da Chi per Sebastian c'è solo lei. E Ilary per l'imprenditore tedesco è davvero Unica.