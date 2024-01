Ilary Blasi: «Il matrimonio con Bastian Muller? Non ho pregiudizi, dicono che il secondo è anche più bello. A Totti e Noemi auguro felicità»

Al suo ex marito Francesco Totti e alla nuova compagna Noemi Bocchi augura tanta felicità: «Spero che siano felici. Almeno ne sarà valsa la pena». Ilary Blasi sembra aver mai chiuso con il passato e sempre più orientata verso il futuro tanto da pensare anche a ipotetiche nuove nozze. «Bastian? Non ho mai parlato di lui perché tutto questo non lo riguarda - dice - Non ho pregiudizi verso il matrimonio. Dicono che il secondo è anche più bello». La conduttrice torna con un nuovo capitolo della soap opera sulla fine della sua storia con l'ex capitano della Roma con una nuova intervista a Sette che anticipa l'uscita del suo libro "Che stupida". Proprio mentre Cristiano Iovino, il personal trainer con il quale la protagonista di "Unica" aveva parlato di «un caffè», raccontava al Messaggero che tra loro ci sarebbe stato un rapporto ben più intimo.