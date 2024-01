PADOVA - Via libera della Giunta al piano residenziale di Padova est. Nel terreno privato, a fianco di quello dove sarà realizzato il nuovo policlinico, potranno nascere due grattacieli, uno di 76 unità e l'altro di 95 su 23 piani, il più alto della città. Il cronoprogramma per la realizzazione va dai 30 ai 36 mesi con inizio dei lavori previsto entro la primavera. Un appartamento con 3 camere 3 bagni e un terrazzo di 50 metri quadrati viene di listino 352mila euro. In via ufficiosa già due terzi degli alloggi sarebbero stato venduti. Il piano era già stato approvato da tempo ma la modifica al Pua (Piano urbanistico attuativo) adottata l'altro giorno porterà ad avere tutto residenziale nelle due torri al posto del mix fra residenziale e uffici inizialmente previsto. In un terzo edificio, più basso, che per ora è solo sulla carta, andrebbero gli uffici.