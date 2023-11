Grande Fratello, giovedì 16 novembre la nuova puntata: anticipazioni, nomination, sondaggi e nuova programmazione del reality di Canale 5

Domani, giovedì 16 novembre, è tempo di Grande Fratello. Alfonso Signorini aveva preannunciato la diretta nella serata di mercoledì, anziché come di consueto di giovedì, ma poche ore prima di andare in onda la decisione è stata cambiata. E il GF è tornato in programmazione per giovedì. Ma come si era conclusa l'ultima puntata? Dal salvataggio di Ciro all'eliminazione di Jill, passando per l'entrata rimandata di Perla nella casa del GF, vediamo insieme cosa è successo e cosa succederà invece nella puntata di oggi.