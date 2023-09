La maturità a Padova, al liceo classico Tito Livio. I colleghi di partito, ma soprattutto gli amici di una vita, a Venezia: Gianni Pellicani, Luigi Nono, Massimo Cacciari. Le visite alla Biennale: «Eccezionale, una di quelle persone che non perde mai la curiosità per le cose della vita», ebbe a dire l'allora presidente della Fondazione, Paolo Baratta. I tributi della Sala Grande ogni volta che arrivava al Lido per la Mostra del cinema. La passeggiata sul ponte di Calatrava: «Che meraviglia». È un legame stretto e di lunga data quello tra lo scomparso presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e il Veneto.