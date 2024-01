Gigi D'Alessio papà per la sesta volta? «La compagna Denise Esposito sarebbe incinta, è al quarto mese di gravidanza»

Gigi D'Alessio papà per la sesta volta? Secondo il settimanale Oggi, si. Denise Esposito, la compagna del cantante napoletano sarebbe incinta del secondo figlio. Secondo il settimanale sarebbe stato lo stesso artista a farsi scappare la lieta notizia nei camerini di The Voice. Se così fosse a Francesco, l'ultimo arrivato in casa D'alessio arriverebbe un fratellino o sorellina.