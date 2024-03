Beatrice Luzzi contro Letizia Petris: «Sai quante volte avrei voluto nominarti e non l'ho fatto?»

Il Grande Fratello si sta avvicinando alla finale e la prima concorrente che si è già assicurata un posto sicuro all'ultima puntata è Beatrice Luzzi. L'attrice romana è, senza ombra di dubbio, la preferita del pubblico da casa che, ormai da sei mesi, la segue appassionatamente.

La gieffina piace così tanto perché non teme mai il giudizio o le critiche degli altri inquilini della casa, è sempre molto diretta, schietta e sincera e lo è stata anche nelle scorse ore con Letizia Petris.

Gli autori del Gf avevano organizzato un gioco in salotto per i concorrenti, gioco che, ancora una volta, è stata un'occasione di confronto per loro che si sono detti apertamente quello che pensano gli uni degli altri.

Quando è toccato a Letizia esprimersi, la gieffina ha fatto una specie di battuta che, tuttavia, non ha fatto ridere Beatrice che le ha lanciato una frecciatina bella e buona.