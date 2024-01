Treviso. Dalla Moldavia alla laurea, il «miracolo» delle gemelle: «Siamo partite da zero, non sapevamo nemmeno l'italiano»

TREVISO - «È stata dura e ha richiesto tanti sacrifici. Siamo arrivate qui in Italia senza sapere una sola parola della lingua. Partire da zero, studiando giorno e notte per metterci in pari con la scuola, non è stato facile. In più c’era il lavoro: abbiamo iniziato appena 18enni. E poi c’è stata anche la mia bambina, Giada, che ho avuto molto giovane. Ora, a distanza di 10 anni, ci siamo prese la nostra rivincita».