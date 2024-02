Frosinone-Milan: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e a che ora

Il Milan torna in campo oggi pomeriggio per la ventitreesima giornata di Serie A contro il Frosinone al Benito Stirpe. Nello stadio dei ciociari va in scena la prima gara dopo la fine del calciomercsto invernale, con i due club che si sono rinforzati nell'ultimo mese. I rossoneri hanno preso Gabbia per blindare le retrovie a causa degli infortuni di Thiaw e Tomori. Di Francesco, invece, ha aggiunto nuove pedine in difesa e in attacco con Bonifazi, Zortea, Valeri e Seck. Ecco le informazioni di Frosinone-Milan, dove vederla, le probabili formazioni e l'ora.

Giocatori in scadenza in Serie A: da Meret a Giroud, tutti quelli che possono partire a giugno a zero