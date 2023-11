Omicidio di Giulia Cecchettin, oggi Filippo Turetta dovrà raccontare al suo avvocato cosa è successo quella notte

Seconda notte in carcere a Verona per Filippo Turetta, mentre in moltissime città del Veneto, e di tutta Italia, le donne scendono in piazza e organizzano cortei e manifestazioni (VIDEO) contro la violenza di genere in memoria della vittima del femminicidio del quale è accusato il giovane padovano, Giulia Cecchettin. Ogg Filippo incontra il suo avvocato e domani affronterà l'interrogatorio di garanzia davanti al gip.

Il 21enne ha tre strade: tacere, rispondere alle domande oppure rilasciare solo dichiarazioni spontanee