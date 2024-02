L'export trevigiano soffre, persi oltre 130 milioni dai mercati di Russia e Ucraina: «Chiediamo al Governo il giusto equilibrio»

TREVISO - Oltre 130 milioni di euro in meno, a tanto ammontano le perdite delle imprese trevigiane derivate dalle esportazioni verso Russia e Ucraina.Treviso seconda provincia in Veneto per export: da aprile 2022 a settembre 2023 è passato da 605.164.281 euro a 473.495.506 euro, con una perdita secca del 21,8%. Calano soprattutto macchinari e attrezzature (-31,5%), apparecchiature elettriche (-54,9%) e i mobili (-39,2%). Oscar Bernardi, presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana: «Chiediamo al Governo il giusto equilibrio tra le scelte di rigore e le indispensabili opzioni per la crescita, puntando sull’ambizione di una visione strategica»