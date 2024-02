Non c'è solo l'Electrolux, anche se non ci sono dubbi sul fatto che è la situazione che potrebbe veramente mettere in discussione parte dell'economia di questa provincia. Resta però il fatto che un ridimensionamento della fabbrica di Porcia, significherebbe creare disoccupati anche in altre realtà che lavorano per Electrolux o comunque hanno a che fare con la fabbrica del colosso svedese. Oggi siamo distanti dai circa 2.800 lavoratori dell'indotto, ma resta il fatto che un taglio significherebbe perdere anche altri posti di lavoro.