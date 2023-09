Mario Draghi, il nuovo ruolo nell'Ue: ecco di cosa si occuperà (e i potenziali vantaggi per l'Italia)

Come nei migliori romanzi, una volta arrivati alla fine, tutti la trama diventa chiari. Così anche l'editoriale a sorpresa di Mario Draghi sull'Economist di qualche giorno fa - in estrema sintesi, tornare alle vecchie regole di bilancio sarebbe un disastro per l'Ue - oggi diventa una sorta di programma d'azione dopo l'incarico affidatogli da Ursula von der Leyen: redigere un rapporto sul futuro della competitività dell'Unione Europea. E anche in Italia ci si domanda cosa potrebbe cambiare.