MESTRE - Un terminal crociere come quello di Venezia ha bisogno di almeno 400 mila passeggeri l'anno per sopravvivere, non per guadagnare, al di sotto è praticamente morto. E in questi anni, dal 2019 con il lockdown per il Covid, ma soprattutto dal 2021 con il Decreto Venezia (il 103 dell'allora premier Draghi che ha azzerato il settore senza prevedere un'alternativa), il terminal è vissuto sotto il limite e senza licenziare nessuno.