Controffensiva ucraina, cosa ha funzionato (poco) e cosa no: riconquiste e flop, da Mariupol alla Crimea

Non ha ottenuto i risultati sperati la tanto attesa controffensiva ucraina del 2023. Nonostante le vittorie nel Mar Nero e il logoramento dell'esercito russo, infatti, l'operazione di Kiev non ha avuto successo, al punto che le città di Melitopol, Berdyansk e Mariupol sono ancora tutte in mano russa, così come la Crimea è lontana dal fronte. Tra errori di valutazione, scelte sbagliate e colpe addossate ad altri, ripercorriamo un altro anno di guerra tra Russia e Ucraina.