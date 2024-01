Colloquio di lavoro, 10 consigli su come affrontare i "cacciatori di teste"

L'importanza del colloquio di lavoro, soprattutto in questi tempi, ha attirato l'attenzione dei social media. Tanti gli influencer che in maniera professionale, ma anche ironica, danno importanza a questo elemento così decisivo. Salvatore Caruso, Executive Manager di JHunters, una società di ricerca e selezione di personale qualificato, ha condiviso suggerimenti preziosi per affrontare con successo il processo di selezione. Come riportato dall'AdnKronos, ecco un vademecum su come comportarsi con "cacciatori di teste" diretto ai giovani che si stanno preparando per un colloquio di lavoro.