Clara a Sanremo 2024 con "Diamanti grezzi", chi è la big in gara? Età, il ruolo in Mare Fuori, la carriera e la vita privata

Clara Soccini è nata il 25 ottobre 1999 (Scorpione) a Varese. Attrice e cantante, partecipa per la prima volta a SanRemo grazie alla vittoria nel 2023 a Sanremo Giovani con il brano Boulevard. Ora arriva all'Ariston portando "Diamanti grezzi". Ha vissuto a Travedona Monate (4000 abitanti in provincia di Varese) fino a 18 anni. E' qui che prende le prime lezioni di pianoforte e poi di canto. A 16 anni, studentessa del liceo linguistico di Varese, inizia a fare la modella per un'agenzia di Milano. Canta musica trap e dopo la maturità si trasferisce a Milano. Nel 2020, in piena pandemia, entra per la prima volta, in uno studio di registrazione.