Campi Flegrei, la simulazione dell'eruzione: cosa succederebbe e quali zone sarebbero colpite. Il video

La devastazione in 10 minuti. È il video di quanto accadrebbe in caso di eruzione ai Campi Flegrei. L'esplosione, la lava che cola e le città che vengono invase dalla lava e dai detriti. Uno scenario catastrofico. Ma, purtroppo, non impossibile. Tanto che lo stesso Ingv, l'ente italiano di ricerca che si occupa del monitoraggio e della sorveglianza sismica, l'ha ipotizzato. Lo sviluppo «più critico è un' eruzione come quella del Monte Nuovo» del 1538. La più recente delle oltre 70 eruzioni esplosive avvenute nei Campi Flegrei e la meno violenta di quelle avvenute nel lontano passato, prima fra tutte quella di 39mila anni fa.

Campi Flegrei e rischio eruzione, governo lavora a piano evacuazione. Musumeci: «Interventi andavano fatti 40 anni fa»