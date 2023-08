Nerone, terza ondata di caldo con l'anticlone africano: dopo Ferragosto punte di 40 gradi. Ecco dove (e quando finirà)

In Italia arriva la terza ondata di grande caldo dell'estate 2023. Colpa dell'anticiclone africano che si muoverà piuttosto lentamente, portando afa e temperature sopra i 35 gradi in gran parte del Paese per oltre dieci giorni. Da Ferragosto, quindi, fino alla fine della settimana successiva. Solo fino al 17 qualche temporale sulle Alpi e lungo l'Appennino, stimolato dalla coda di un paio di impulsi atlantici che attraverseranno l'Europa centrale ma dopo il 17 il campo barico si irrobustirà ulteriormente e i temporali saranno sfavoriti, anche quelli di calore.