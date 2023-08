Btp, impennata del rendimento (raddoppiato in un anno). Cosa sono? Conviene investire? Domande e risposte

Btp, rendimenti in rialzo. Il ministero dell'Economia ha collocato 8,5 miliardi di Btp con rendimenti in aumento: il quinquennale ha spuntato un tasso del 3,25%, mentre i due diversi decennali messi in asta hanno avuto un rendimento al 4,20 e al 4,24%. Solo 24 ore prima il Bot annuale aveva raggiunto il 3,723%.