Bonus genitori separati, pochi giorni per inviare la domanda: a chi spetta, a quanto ammonta e come richiederlo

Ancora pochi giorni per ottenere il bonus genitori da 800 euro. Il contributo serve a garantire un aiuto al genitore che non ha ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, l'assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente). Il bonus era stato introdotto con il decreto Sostegni e poi concretizzato con un decreto dell’agosto del 2022.

Non solo: il genitore, in conseguenza dell'emergenza pandemica, deve aver cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni oppure deve aver subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019.

I soldi arrivano da un apposito fondo, per “garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento” e la dotazione è di 10 milioni di euro. Dallo scorso 12 febbraio, e fino al 31 marzo sarà possibile presentare all’Inps la domanda. Il contributo vale per genitori separati, divorziati e/o non conviventi. Vediamo nel dettaglio come fare domanda e i requisiti specifici.

