Stipendi, confermato per il 2024 il bonus 100 euro (ex Renzi): a chi spetta e quando arriva, tutte le ultime novità

Il Bonus 100 euro in busta paga o “trattamento integrativo” è stato previsto anche per il 2024, come sostegno ai lavoratori dipedenti con il reddito più basso. Stiamo parlando dell'ex bonus Renzi, di cui il trattamento integrativo ha preso il posto con un valore superiore (quelli di Renzi erano 80 euro). Il sostegno, però, è attribuito soltanto a specifici soggetti: vediamo, dunque, chi ne ha diritto e quali sono le novità.