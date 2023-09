All’interno del governo c’è chi la considera una “bomba sociale”. Obbligare a gennaio di quest’anno, circa 9 milioni di famiglie italiane a cambiare fornitore di energia elettrica. Da un giorno all’altro, insomma, i consumatori si troverebbero a ricevere una nuova bolletta, con un nuovo marchio e con una tariffa sconosciuta.

È l’effetto della fine del cosiddetto “mercato tutelato”, quello in cui le tariffe sono stabilite dall’Autorità dell’Energia e non lasciate alla libera offerta delle centinaia di società elettriche che già oggi si contendono i consumatori attraverso call center assillanti e non di rado aggressivi.

La fine del mercato tutelato è stata da tempo chiesta dalla Commissione europea. Ed è anche stata inserita tra gli obiettivi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dopo l’ultima proroga, è stato previsto che questo sistema di prezzi amministrati, decisi dall’Autorità dell’energia ogni tre mesi, debba cessare entro il prossimo 10 gennaio. Ma ora il governo sarebbe intenzionato a prorogare ulteriormente, di almeno sei mesi (forse un anno), questa scadenza. Si tratta di una delle misure che dovrebbero essere inserite nel prossimo «decreto energia» annunciato ieri dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.