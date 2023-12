Belen al veleno dopo il Natale con Luna Marì ed Elio: «Occupati sempre di tua figlia, non solo alla Vigilia. Pronta a dire la verità». Frecciatina ad Antonino?

Belen al veleno su Instagram. Dopo i giorni passati nel restort di lusso con il nuovo compagno (Elio Lorenzoni) e la figlia Luna Marì, la showgirl torna sui social per mettere le cose in chiaro dopo le voci che sono circolate nei giorni scorsi sulla presunta imposizione che lei avrebbe fatto al suo ex Antonino Spinalbese riguardo l'affidamento della figlia nei giorni di feste. Si è detto che Belen Rodriguez aveva dato direttive ben precise (e stringenti) al papà di Luna Marì. Ma le cose non sono andate così, ci tiene a specificarlo lei stessa su Instagram.