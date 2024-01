Beatrice Luzzi «rientra al Grande Fratello dopo la morte del padre», provvedimenti in arrivo per alcuni concorrenti: anticipazioni di stasera

Beatrice Luzzi rientra stasera al Grande Fratello. L'attrice aveva lasciato la casa di Cinecittà dopo la notizia del padre morto il 3 gennaio, secondo le anticipazioni rilasciate da Fanpage, stasera l'inquilina rientrerà in gioco. L'uscita della Luzzi in effetti non era stato dato da Mediaset come definitivo, la sua foto non era "scomparsa" da quelle dei concorrenti ancora in gara e gli autori avevano detto che la decisione se abbandonare o meno il reality spettava solamente a lei. Ora pare abbia deciso.