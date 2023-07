Barbara D'Urso furiosa contro Mediaset: «Lasciata a casa senza preavviso. Non ho concordato niente»

«Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5. Io non ho concordato niente. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione». Barbara D'Urso, ormai ex regina di Mediaset, ha deciso di levarsi qualche sassolino dalla scarpa e in un'intervista a Repubblica racconta la sua verità: «Voglio far sapere come sono andate le cose».