PORDENONE - Dopo alcuni giorni in cui mancava, ieri mattina la bandiera di Israele è tornata a "garrire" sul davanzale dello studio dell'avvocato Mauro Bozzetto che si trova in corso Vittorio Emanuele, sopra il bar Micco's, a pochi passi dal Municipio. C'è subito da dire che il legale pordenonese è stato uno dei primi a Pordenone a esporre la bandiera del popolo ebraico subito dopo il barbaro attacco del 7 ottobre nel quale sono stati trucidati oltre mille israeliani. Un segno chiaro per dire in maniera inequivocabile da quale parte è schierato.