Stati Uniti-Iran, allarme escalation: Biden prepara la risposta ai soldati uccisi in Giordania, ecco le ipotesi per l'attacco

Joe Biden ha deciso come rispondere all'attacco contro la base Usa in Giordania che ha causato la morte di tre soldati americani, i primi dall'inizio del conflitto a Gaza, e una quarantina di feriti. «Sì», ha risposto laconicamente ai reporter che lo incalzavano prima che volasse in Florida per raccogliere fondi elettorali nella tana di Donald Trump, mentre l'Iran abbassava i toni e il tandem Russia-Cina invitava alla de-escalation.