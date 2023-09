Da And just like that a Euphoria, caccia ai look (second hand) dalle serie tv: ecco dove trovarli

L'iconico tutù "che diede il via a tutto", così lo chiamano gli adepti di Sex and the city, è in vendita su eBay. Sì, proprio lui: indossato da Sarah Jessica Parker nella sigla della serie cult del 1998 insieme a una canotta rosa American Apparel, all'epoca fu acquistato dalla costumista Patricia Field a un mercatino per soli 5 dollari. Adesso ne vale 46mila (con tanto di certificato di autenticità). Ed è solo la punta dell'iceberg second hand che fa capolino nel mondo delle serie tv. Sul web è caccia ai pezzi originali o simili - sfoggiati dai personaggi che sono diventati icone di stile: non solo Carrie Bradshaw ma Serena van der Woodsen, la Blake Lively di Gossip Girl, la Zendaya di Euphoria e le protagoniste di Emily in Paris o Pretty Little Liars.