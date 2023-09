Alex Schwazer a Verissimo, chi è il concorrente del Gf? Età, carriera, le accuse di doping, la fine della storia con Carolina Kostner, la moglie e i figli

Alex Schwazer ospite oggi 10 settembre a Verissimo. Il marciatore italiano che ha conquistato l’oro alle Olimpiadi di Pechino del 2008, diventato protagonista della serie di Netflix “Watch running for my Truth: Alex Schwazer” è pronto ora a entrare nella casa del Grande Fratello. Sarà in studio da Silvia Toffanin per raccontare la sua vita fatta di successi clamorosi ma anche di accuse di doping. Vediamo dunque chi è Alex Schwazer.