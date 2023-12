Alex Batty, ecco dove ha vissuto (e cosa ha fatto) il bimbo scomparso per 6 anni: la setta, la fattoria e il ruolo della madre

Alex Batty, il ragazzo scomparso nel 2017 in Spagna e ritrovato nei giorni scorsi in Francia, sarà rimpatriato nel Regno Unito. «Aspettiamo che la nonna venga a prenderlo. Aspettiamo di metterci d'accordo con i britannici per il rimpatrio», spiega, secondo quanto riferisce il quotidiano francese 'La Depeche', il procuratore della Repubblica di Tolosa, Samuel Vuelta-Simon in riferimento al diciasettenne che era scomparso durante una vacanza in Spagna con la madre e il nonno. «È al sicuro. È stato preso in carica dall'assistenza sociale», aggiunge Vuelta-Simon. «Siamo in contatto con la polizia britannica per organizzare il rimpatrio», spiega. Ma dove è stato tutto questo tempo?





Alex Batty sparito nel 2017 chiama la nonna: «Ti amo, sto bene, ora voglio una vita normale». Nascosto dall'età di 11 anni da una setta