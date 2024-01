Alec Baldwin incriminato per omicidio colposo per la morte di Hutchins sul set: colpo di scena nell'inchiesta

Colpo di scena nell'inchiesta riguardante la sparatoria sul set del film 'Rust' nel 2021: il celebre attore Alec Baldwin è stato incriminato da un gran giurì del New Mexico con due capi di imputazione per omicidio colposo, per la morte della direttrice della cinematografia Halyna Hutchins. Nell'incidente rimase ferito anche il regista Joel Souza.