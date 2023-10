Agevolazioni docenti: sconti su treni, aerei e spesa. Attiva la piattaforma del MIM, ecco come funziona

Agevolazioni docenti e Ata, sconti per spesa e trasporti: ecco come funziona la piattaforma del Ministero dell'Istruzione e Merito. Da oggi, lunedì 9 ottobre, nell’area riservata del sito del MIM, è possibile accedere ad un’apposita sezione in cui saranno contenute alcune agevolazioni promosse per consentire ai docenti, agli educatori, ai dirigenti scolastici, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola e del Ministero la fruizione di beni e servizi. Le misure previste, annunciate dal Ministro Giuseppe Valditara con una lettera rivolta a tutto il personale della scuola e ai dipendenti del Ministero, fanno parte di un piano di welfare che il MIM ha avviato e intende progressivamente potenziare. Nella sezione dedicata il personale potrà visionare le agevolazioni attivate, con tutti i dettagli, ma anche scaricare l’attestazione che consente di poterne usufruire.