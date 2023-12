MESTRE (VENEZIA) - Un’opera da 644 milioni di euro, per due terzi finanziati con i fondi Pnrr e per 50 milioni dal Gruppo Save che gestisce il sistema aeroportuale del Triveneto. La bretella che collegherà l’aeroporto intercontinentale Marco Polo alla rete ferroviaria nazionale, tramite la linea Venezia Trieste, dovrà essere pronta entro il 31 dicembre 2025, in primo luogo per non perdere i fondi europei e inoltre per essere puntuali all’appuntamento con le Olimpiadi invernali Milano-Cortina di febbraio 2026 che incolleranno 3 miliardi e mezzo di persone davanti agli schermi di tv e computer per assistere alle gare, e con le quali Cortina produrrà 1,5 miliardi di euro di Pil.