VIGILANZA LIGNANO Spiagge friulane più sicure: la Capitaneria di Porto del

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIGILANZALIGNANO Spiagge friulane più sicure: la Capitaneria di Porto del Friuli Venezia Giulia schiera circa 150 tra uomini e donne che si occuperanno quest'estate della salvaguardia della vita umana in mare mediante un'attività di prevenzione degli incidenti e di vigilanza per un sicuro e ordinato svolgimento della balneazione e del turismo nautico. In provincia, sorvegliati speciali Lignano, che d'estate si trasforma in una delle capitali del turismo regionale, con numeri da capogiro, e Porto Nogaro, polo logistico importante. Entra nel...