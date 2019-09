Un intervento da 2,5 milioni per risolvere i nodi della rete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERVIZIOPAULARO Soddisfazione per la messa in esercizio del depuratore a Paularo dalla primavera del 2019. Quest'anno sono stati eseguiti da Cafc tutti i lavori nel comune per dare massima funzionalità al depuratore del capoluogo in località Saletti, per un importo complessivo di circa 500 mila euro.Soddisfatto il sindaco di Paularo, Daniele Di Gleria: «Finalmente, a distanza di 10 anni, viene messa in esercizio questa importante opera. Daremo alla comunità quelle risposte che dal punto di vista ambientale ci si aspetta nel 2020. Sono...