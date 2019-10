Un bambino su sei è considerato povero Aumentano anche gli abbandoni scolastici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTUDINE Il 17,4% dei minori del Fvg vive in condizioni di povertà relativa. Un dato al di sotto della media nazionale (22%), ma che riguarda comunque più di un minore su sei. Un'emergenza, insomma. Basti pensare che a livello nazionale negli ultimi 10 anni il numero dei minori che vivono in povertà assoluta è più che triplicato, passando dal 3,7% del 2008 al 12.5% del 2018. Detto impietosamente, significa 1,2 milioni di bambini. In Fvg negli ultimi dieci anni sono nati sempre meno bimbi: la percentuale è scesa del 25,4% rispetto...