TURISMO UDINE Il comprensorio sciistico carinziano di Pramollo apre i battenti

TURISMOUDINE Il comprensorio sciistico carinziano di Pramollo apre i battenti venerdì con 110 chilometri di piste innevate, grazie alle precipitazioni di questi giorni.Il manto bianco, comunque, è messo al sicuro dagli ulteriori 9,6 milioni che il complesso ha investito per potenziare gli impianti per l'innevamento artificiale, come è stato illustrato ieri a Udine. Accanto allo sci da discesa, il comprensorio conferma gli 80 chilometri di piste da sci di fondo e i 55 chilometri piste per escursioni, oltre alla superficie ghiacciata naturale...