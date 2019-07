CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TERZA ETÀUDINE (li.za.) Aumenta il ricorso alle residenze per anziani, le case di riposo, e molti aspetti vanno rivisti anche per garantire strutture adeguate ad accogliere persone fragili. E' la riflessione che il vicegovernatore, Riccardo Riccardi ha esposto ai sindacati confederali e dei pensionati nell'incontro che si è tenuto ieri a Trieste. Accanto alla definizione dei temi puntuali che riguardano la riqualificazione delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti ha spiegato - il progressivo aumento della popolazione...