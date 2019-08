CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STATISTICHEUDINE In Friuli Venezia Giulia, dopo la Liguria, c'è la maggiore concentrazione di ultracentenari d'Italia. Se poi si analizza il rapporto tra la popolazione semi-supercentenaria e la popolazione residente di 80 anni e più, con circa 36 persone di 105 anni e oltre ogni 100 mila residenti con più di 79 anni, il Fvg si posiziona al primo posto. Ma come sono questi super nonni? Alcuni arzilli come ragazzini, come nonna Angelina. Intenta a farsi mettere un velo di rossetto perché sa, alla soglia dei 100 anni, che sta arrivando una...