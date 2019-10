Sanità, piccole spese risparmiate dai tagli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE PICCOLE SPESEUDINE La scure dei tagli in sanità ha sempre fatto paura, allora meglio parlare di risparmi, magari cominciando da quelli più piccoli. Le cifre a quattro zeri di fronte a 2,5 miliardi di euro tanto vale la sanità del Fvg sembrano poca cosa, ma certe spese saltano all'occhio. Ultima, in ordine di tempo, quella da 17mila euro per il servizio di rassegna stampa per l'Asuiud.L'Arcs, l'Agenzia regionale di coordinamento per la salute ha bandito la gara per affidare questo servizio. Viene da pensare che la rassegna stampa,...