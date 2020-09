Sale il contagio in Fvg e c'è un paziente in più in Terapia intensiva. Ma calano i ricoveri ordinari (ora sono 16) e tra i nuovi casi sono inseriti anche tamponi vecchi, come ad esempio quelli relativi a Casa Serena e al focolaio di Meduno. Si spiega così il bollettino di ieri, calcolato su un numero quasi record di test, cioè più di 4mila. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 716 (cinque in più rispetto alla rilevazione di martedì). Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 16 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (350 in totale). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute del Fvg, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 57 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.461: 1.586 a Trieste, 1.467 a Udine, 995 a Pordenone e 397 a Gorizia, alle quali si aggiungono 16 persone da fuori regione. Tra i nuovi casi sono stati segnalati sette richiedenti asilo (cinque dei quali rintracciati a Gorizia); a Udine alcuni focolai familiari e uno a Sappada con sei positivi; a Trieste tre focolai familiari; a Pordenone due operatori di una Rsa (si tratta però di contagi già avvenuti negli scorsi giorni, dal momento che nella struttura per anziani ieri non sono stati effettuati i tamponi) e due focolai nell'area di Meduno e Spilimbergo; nell'Isontino è presente un focolaio controllato a San Pier d'Isonzo. I totalmente guariti ammontano a 3.395, con un aumento discreto nelle ultime 24 ore, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in isolamento 688. Alcuni tamponi, come detto, si riferiscono ai giorni precedenti.

