Rubano e spintonano la guardia nei guai una sedicenne e un 26enne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLIZIAUDINE Rubano generi alimentari, spintonano la guardia in servizio di vigilanza privata per scappare, ma poi rimangono a gironzolare nella stessa zona del supermercato per un paio d'ore. Due giovani, una ragazzina friulana di 16 anni, residente in provincia di Udine, e un amico di qualche anno più grande, un brasiliano di 26 anni, sono stati così rintracciati e denunciati venerdì sera dalla Polizia di Stato di Udine per l'ipotesi di reato di rapina impropria. Erano circa le 18 quando i due giovani sono entrati in un supermercato in...